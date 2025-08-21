¿Diputados y senadores ganarán más de 34 mil soles? SEGMENTO PurosFactos
La Comisión de Constitución evaluará una propuesta para que diputados y senadores del próximo congreso perciban un salario equivalente al de un juez supremo: 34,094 soles mensuales, más del doble de los 15,600 soles que reciben actualmente.
¿Diputados y senadores ganarán más de 34 mil soles?
