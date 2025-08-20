HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 20/08/25
Congresista Ruth Luque asegura que el TC ha blindado jurídicamente a Dina Boluarte.
MTC crea grupo de trabajo para abordar la problemática del transporte urbano de Lima y Callao.
Censo Nacional 2025: INEI explica plan en condominios ante crecimiento inmobiliario en el país.
Huacho: Sicarios acribillan a integrante de 'Los Z de Sayán' y a un menor de edad.
Betssy Chávez anuncia huelga de hambre seca: "Su secuestro político lleva más de dos años".
Abogado de IDL responde a hija del general Juan Rivero: "Nosotros no defendemos terroristas".
Nicolás Lúcar: "No podemos enfrentar a la delincuencia cometiendo los mismos errores del pasado".
Las autoridades no pueden afrontar la criminalidad de la misma forma que lo hicieron con Sendero.
Víctimas de protestas: investigaciones avanzan de forma desigual en las diferentes regiones.
HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 20/08/25.
Ministerio Público cuestiona fallo del TC: "Podrían eliminarse testigos y borrarse pruebas".
Hija del general Juan Rivero Lazo: "Mi padre jamás tuvo un debido proceso".
