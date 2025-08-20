GRABADO el 20-08-2025

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 20/08/25

Congresista Ruth Luque asegura que el TC ha blindado jurídicamente a Dina Boluarte.

MTC crea grupo de trabajo para abordar la problemática del transporte urbano de Lima y Callao.

Censo Nacional 2025: INEI explica plan en condominios ante crecimiento inmobiliario en el país.

Huacho: Sicarios acribillan a integrante de 'Los Z de Sayán' y a un menor de edad.

Betssy Chávez anuncia huelga de hambre seca: "Su secuestro político lleva más de dos años".

Betssy Chávez anuncia huelga de hambre seca: "Su secuestro político lleva más de dos años".

Abogado de IDL responde a hija del general Juan Rivero: "Nosotros no defendemos terroristas".

Nicolás Lúcar: "No podemos enfrentar a la delincuencia cometiendo los mismos errores del pasado".

Las autoridades no pueden afrontar la criminalidad de la misma forma que lo hicieron con Sendero.

Víctimas de protestas: investigaciones avanzan de forma desigual en las diferentes regiones.

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 20/08/25.

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 20/08/25.

Ministerio Público cuestiona fallo del TC: "Podrían eliminarse testigos y borrarse pruebas".

Hija del general Juan Rivero Lazo: "Mi padre jamás tuvo un debido proceso".

Ministerio Público cuestiona fallo del TC: "Podrían eliminarse testigos y borrarse pruebas".

Además hoy día 20 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación Política de la provincia constitucional del Callao

Creación Política de la provincia constitucional del Callao

Aniversario de la Provincia Constitucional del Callao

Aniversario de la Provincia Constitucional del Callao

Nacimiento de Bernardo O\'Higgins

Nacimiento de Bernardo O\'Higgins

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Fundación de la ciudad de Tarapoto

Fundación de la ciudad de Tarapoto

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

