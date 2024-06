La cantante y chica reality #MicheilleSoifer reveló de todo en #cafeconlachevez desde su inicio en 'Alma Bella' y 'Las hijas de su madre', hasta su paso por 'Combate' y 'EEG'. Habló sobre su relación con Rebosio, la traición de Erick Sabater, diversos romances e infidelidades. También mencionó a Reimond Manco, Yahaira, Jazmín Pinedo y Rosángela Espinoza, así como su nuevo amor y mucho más. Acomódate en tu asiento y disfruta un café con harto 'chimi chimi'. #trome #entrevistas



00:00 INICIO

10:09 NUNCA SEMBRÓ A REIMOND MANCO

12:42 CUANDO ESTABA EN ALMA BELLA ERA MORMONA

16:05 ROSÁNGELA: NO NOS PODEMOS VER

18:26 CONEJO REBOSIO: ME LLEVABA 22 AÑOS

19:56 CONEJO REBOSIO: NUNCA MÁS LO VOLVÍ A VER

25:33 MICHELLE SOIFER: BUSCO UN HOMBRE DE CORAZÓN

27:02 MICHELLE SOIFER: ACTUALMENTE HAY UN CHICO QUE ME GUSTA

28:09 ERIK SABATER: FUE EL MENOS PEOR

29:00 MICHELLE SOIFER: NO TERMINÁBAMOS POR EL QUÉ DIRÁN

29:59 SOBRE SABATER: ME DEJÓ EL MISMO DÍA QUE ME OPERARON"

36:55 MICHELLE SOIFER SOBRE GIL SHAVIT: NO HUBO ROMANCE

39:22 MICHELLE SOIFER SOBRE SERGIO GEORGE

40:00 MICHELLE SOIFER SOBRE YAHAIRA PLASENCIA

40:48 MICHELLE SOIFER SOBRE YAHAIRA Y SERGIO GEORGE

42:47 MICHELLE SOIFER: SI HE SIDO INFIEL, TODOS ME HAN ENGAÑADO

51:24 MICHELLE SOBRE JAZMÍN PINEDO: NO HAY RESENTIMIENTOS NI RENCORES

57:05 MICHELLE SOIFER: NO ES UNA PRIORIDAD PARA MÍ SER MAMÁ

58:16 CAFÉS CARGADOS

01:01:56 MICHELLE SOIFER: NUNCA FUI A TERAPIA, YO FUI MI TERAPIA

01:03:11 MICHELLE SOIFER NIEGA HABER ESTADO EMBARAZADA

01:04:27 MICHELLE SOIFER SE CASÓ A LOS 18 EN ESTADOS UNIDOS

01:06:35 MICHELLE SOIFER: HICE ESCENAS DE CAMA CON YACO ESKENAZI

01:08:10 MICHELLE SOIFER BESABA CON LENGUA CUANDO GRABABA NOVELAS



