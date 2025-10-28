¿Blockchain en las Elecciones 2026? Así podría cambiar la forma de votar en el Perú
¿Podría la blockchain llegar a las Elecciones 2026 del Perú?
En este episodio de "Tu decisión 2026", analizamos cómo la tecnología detrás de las criptomonedas podría aplicarse al voto electrónico, la transparencia electoral y la seguridad del conteo de votos.
Además, conversamos con representantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sobre las principales innovaciones del proceso electoral peruano.
Temas del programa:
Cómo será la nueva cédula de sufragio con sus 5 bloques.
Horario oficial de votación: de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.
Remuneración y beneficios de los miembros de mesa.
Incorporación de inteligencia artificial y tecnología blockchain en el conteo de votos.
Financiamiento de partidos políticos y control de la ONPE.
Protocolo de voto inclusivo para personas trans y no binarias.
"Tu decisión 2026"
Todos los martes y jueves a las 9:00 p. m.
Por TVPerú y el canal de YouTube de TVPerú Noticias.
