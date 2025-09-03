GRABADO el 03-09-2025

Así es el celular que Xi Jinping le regaló a Nicolás Maduro LR

Nicolás Maduro sorprendió al exhibir un exclusivo Huawei Mate X6, un celular valorado en más de 2 mil dólares y que, según afirmó, fue un regalo personal de Xi Jinping. El mandatario venezolano elogió las funciones del dispositivo, destacando su capacidad de comunicación satelital y su supuesta resistencia al espionaje.
Durante un acto oficial, Maduro aseguró que con este teléfono Huawei puede comunicarse por satélite y bromeó con buscar un tutorial para aprender a usarlo. El Mate X6, presentado en 2025, representa la más reciente apuesta tecnológica de China, reforzando los lazos entre Caracas y Pekín.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana de la Educación Vial

Semana de la Educación Vial

Día Internacional del Taekwondo

Día Internacional del Taekwondo

Creación Política del departamento de San Martín

Creación Política del departamento de San Martín

Festividad de San Francisco del distrito de Pión en Chota (Cajamarca)

Festividad de San Francisco del distrito de Pión en Chota (Cajamarca)

DePeru.com

