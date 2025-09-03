Así es el celular que Xi Jinping le regaló a Nicolás Maduro LR
Nicolás Maduro sorprendió al exhibir un exclusivo Huawei Mate X6, un celular valorado en más de 2 mil dólares y que, según afirmó, fue un regalo personal de Xi Jinping. El mandatario venezolano elogió las funciones del dispositivo, destacando su capacidad de comunicación satelital y su supuesta resistencia al espionaje.
Durante un acto oficial, Maduro aseguró que con este teléfono Huawei puede comunicarse por satélite y bromeó con buscar un tutorial para aprender a usarlo. El Mate X6, presentado en 2025, representa la más reciente apuesta tecnológica de China, reforzando los lazos entre Caracas y Pekín.
Así es el celular que Xi Jinping le regaló a Nicolás Maduro LR.
