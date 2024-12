#JuanPajuelo llegó al programa para contarnos acerca de lo dificil que fue llegar a ser futbolista profesional. Además nos cuenta que pudo llegar a Sporting Cristal cuando jugaba para la selección sub 17, pero que decidió negarse tras una mala experiencia. Ex el defensor nacional también recordará cómo llegó al cuadro de Universitario, y nos hablará acerca del tan recordado titulo del tricampeonato del año 2000. Juan también nos dirá acerca de los clubes que lo tentaron en su momento en el extranjero y las experiencias que tuvo en cada uno de estos clubes internacionales. No te pierdas todo este aguadito sobrino. #lafedecuto #trome #entrevista



Sobrin@! ¡Con Apuesta Total 😎 accede a sorteos todas las semanas! ⚽ Entérate aquí: https://enlace.at/sorteos.AT 👈🏽 ¡Para ganar, hay que creer!



Porque La Fe es lo más lindo de la vida 🙏🏻...y las Oportunidades Únicas del @BancoFalabellaPeru también 💚



00:00 iNICIO

05:08 - JUAN PAJUELO NOS CUENTA ACERCA DE SU BARRIO

08:59 - JUAN PAJUELO Y LO QUE VIVIÓ JUGANDO AL FUTBOL DE MUY CHICO

12:35 - JUAN PAJUELO NOS CONFIESA QUE PUDO JUGAR EN SPORTING CRISTAL CUANDO TENIA QUINCE AÑOS

15:26 - JUAN PAJUELO Y LA HISTORIA DE CÓMO LLEGÓ A UNIVERSITARIO

20:51 - JUAN PAJUELO SE FUE A MÉXICO A JUGAR POR ATLAS

21:25 - JUAN PAJUELO PUDO JUGAR EN INGLATERRA

30:30 - JUAN PAJUELO FUE DIRIGIDO POR BILARDO EN ESTUDIANTES DE LA PLATA

33:54 - JUAN PAJUELO Y SU PASO POR EL CONOCIDO ATLÉTICO UNIVERSIDAD DE AREQUIPA

43:58 - JUAN PAJUELO LLEGÓ AL SPORT BOYS EN EL 2009

48:10 - JUAN PAJUELO SE RETIRÓ DEL FÚTBOL A LOS 35 AÑOS

49:57 - JUAN PAJUELO NOS HABLA SOBRE SU ETAPA COMO ENTRENADOR

55:43 - CONOCIENDO MÁS AL PERSONAJE



Canal oficial del diario Trome de Lima, Perú.



Suscríbete: https://bit.ly/2m0W5Yj



Sitio web: https://trome.pe/



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/Tromepe/

Twitter: https://twitter.com/tromepe

Instagram: https://www.instagram.com/tromeoficial/

Noticias adicionales en Trome Perú

Andrea San Martín lanza dardo a Deyvis Orosco | #cafeconlachevez #shorts

'CACHUDAS, PERO CONCHUDAS' lo revelan todo: Deyvis, Pamela López, Carloncho y más CAFÉ CON LA CHEVEZ

COKI MOLINA y lo mal que la pasó con el técnico BAKERO en JUAN AURICH #trome #lafedecuto

JUAN PAJUELO: Invasor en Bocanegra, su rencor con Cristal, la gloria con la ‘U’ y más LA FE DE CUTO

Así fue la entrega de la FISCAL ELIZABETH PERALTA acusada de TRÁFICO de INFLUENCIAS | Trome

LIBERAN A FABIO OCHOA VÁSQUEZ: exsocio de PABLO ESCOBAR podría retornar a COLOMBIA | Trome

RAFAEL CARDOZO revela tremendo SUELDAZO de NICOLA PORCELLA en EEG #trome #cafeconlachevez

¡Harto aguadito! JUAN PAJUELO llega a #lafedecuto | VIERNES 6PM #trome #shorts

DINA BOLUARTE será investigada por realizarse una RINOPLASTIA y no avisar al CONGRESO | Trome

JEAN FERRARI presenta PLAN para PAGAR LA DEUDA de UNIVERSITARIO y los nuevos FICHAJES 2025 | Trome

"BOBBY", LÍDER del TREN DE ARAGUA, en CHILE es detenido en COLOMBIA | Trome

Andrea San Martín, Leysi Suárez y Roxana Molina se confiesan | Trome

“Ya no dormíamos juntos”: Rafael revela detalles sobre su ruptura con Cachaza #cafeconlachevez

🚨 El SUELDO MÍNIMO en PERÚ aumentaría este 2024 💸 #shorts #trome

¿Daddy Yankee separado por supuesta infidelidad? 🔥 #shorts #trome

Además hoy día 07 de Diciembre en el calendario del Perú.

Más videos de Trome Perú

Todos los videos desde el canal Trome Perú en Youtube.