ENVIVO BOLUARTE A PETRO: "NUESTRA ISLA CHINERÍA ES JURISDICCIÓN PERUANA" PUROSFACTOS
La presidenta de la República, Dina Boluarte, respondió a su homólogo colombiano Gustavo Petro y alegó que la Isla Chinería, ubicada en el distrito de Santa Rosa de Loreto, en la provincia loretana de Mariscal Ramón Castilla, es jurisdicción peruana, por lo que descartó que exista un conflicto limítrofe.
