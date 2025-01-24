GRABADO el 03-09-2025

Alejandro Toledo: Dictan 13 años y 4 meses de carcel a expresidente por caso Ecoteva shorts.

Martín Vizcarra saldrá hoy de Barbadillo shots.

Fiscalía advierte que recorte presupuestal pone en riesgo la lucha contra el crimen organizado.

José Luis Pérez Guadalupe sobre penal El Frontón: Es una vendida de humo.

Luis Lamas Puccio: "Martín Vizcarra se muestra como un perseguido político".

Contraloría alerta que construcción de cinco penales está paralizada.

Barrios Altos: inician proceso de restauración de histórica Plaza Italia.

Cae El Bemba tras robar celular: entre lágrimas dijo que lo hizo por su hijo enfermo.

Ministro de Transportes acusa presiones de alcalde de Lima para favorecer a empresas privadas.

Ministro de Justicia con 14 investigaciones será quien evalúe reforma de justicia en el Congreso.

Alejandro Toledo: dictan 13 años y 4 meses de cárcel a expresidente por caso Ecoteva.

Simpatizantes y familiares retiraron pertenencias de Betssy Chávez del penal de Chorrillos.

Betssy Chávez saldrá en libertad: TC ordena su excarcelación tras declarar fundado habeas corpus.

Además hoy día 04 de Setiembre en el calendario del Perú.

