Tras desatarse la polémica por las declaraciones de Morgan Quero que insultó a las víctimas de las protestas contra Dina Boluarte, declarando que: "Los DD.HH. son para personas, no para las ratas", las reacciones desde el Congreso no se hicieron esperar.



Uno de los primeros en manifestarse fue el congresista de Acción Popular, Carlos Zeballos, quien anunció que presentará una moción de interpelación en su contra este jueves 12 de diciembre.



El ministro se excusó tras sus declaraciones argumentando que no escuchó bien la pregunta.



