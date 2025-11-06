GRABADO el 06-11-2025

EXITOSA DEPORTES LOS CONVOCADOS DE BARRETO PARA ENFRENTAR A CHILE Y RUSIA - 6/11/25

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Instagram / exitosape

Twitter / exitosape

Facebook / exitosanoticias

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa exitosadeportes gonzalonúñez oscarpaz jeanrodríguez

Desde Exitosa Noticias

EXITOSA DEPORTES LOS CONVOCADOS DE BARRETO PARA ENFRENTAR A CHILE Y RUSIA - 6/11/25.

Jhonny Vidales fue convocado con Perú: "Muy feliz por esta oportunidad", declaró.

Iquitos: Detonación de explosivo deja gravemente heridos a miembros de la Marina de Guerra.

Chorrillos: Vecinos afectados por gran cantidad de basura acumulada en la Av. San Juan.

EXITOSA DEPORTES LOS CONVOCADOS DE BARRETO PARA ENFRENTAR A CHILE Y RUSIA - 6/11/25.

Policía Nacional detiene a presuntos extorsionadores de construcción civil en el Callao.

Sin Sonne ni Luis Ramos: FPF presentó su LISTA DE CONVOCADOS para los amistosos de la Selección.

Surco: Capturan a extorsionador cuando amenazaba a chofer de empresa de transporte.

Cuestionan multas por superar los 30 KM/H fuera de horario escolar y fines de semana.

Panamericana Sur: Rutas de Lima cobra peaje a conductores en caseta de Lurín.

¿Cómo vencer la procrastinación y lograr tus metas?.

Rutas de Lima acata la suspensión del peaje de Punta Negra tras decisión del PJ.

SJL: Padres exigen el retiro de directora de jardín por presuntos maltratos psicológicos.

SJM: Vecinos exigen seguridad tras asesinato de un hombre al interior de su vehículo.

Ollas comunes piden aumento de presupuesto al Ejecutivo: Asignación actual no alcanza.

Además hoy día 06 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.