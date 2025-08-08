GRABADO el 08-08-2025

Gobierno peruano envió nota de protesta contra Colombia por sobrevuelo militar no autorizado

La Cancillería peruana presentó una nota de protesta formal a la Embajada de la República de Colombia, rechazando el ingreso no autorizado de una aeronave militar colombiana al espacio aéreo nacional.

Según un comunicado oficial, el incidente ocurrió en vísperas de que autoridades peruanas y población civil participaran en actividades cívicas en el distrito de Santa Rosa, en Loreto, ubicado en la isla que el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha reclamado como parte de su país. El hecho generó sorpresa e indignación entre los asistentes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores calificó el sobrevuelo como una grave violación de la soberanía territorial y precisó que las explicaciones ofrecidas por Colombia no han sido satisfactorias. Recordó, además, que toda aeronave militar extranjera requiere de un permiso previo de sobrevuelo otorgado por las autoridades peruanas.

EXIGEN GARANTÍAS

Finalmente, el Perú exigió a Colombia las más amplias garantías de que este tipo de incidentes no volverán a repetirse, subrayando la importancia de preservar los históricos vínculos de cooperación e integración bilateral.


Emitido en el programa 24 Horas Edición Central de Panamericana Televisión el 08/08/2025

Desde 24 Horas

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 8 DE AGOSTO DEL 2025.

