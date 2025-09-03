GRABADO el 03-09-2025

Polos del pan con chicharrón son la sensación en Gamarra: "Ibai aquí te esperamos"

La fiebre del Mundial de Desayunos llegó a Gamarra y comerciantes del emporio textil ya venden polos inspirados en el próximo duelo de Perú contra Chile. El pan con chicharrón se enfrentará a la marraqueta con palta.



Noticias del Perú y actualidad, política.



