GRABADO el 01-09-2025

Revelan que NICOLÁS MADURO analizó RENUNCIAR a su cargo antes de las ELECCIONES 2024

Nicolás Maduro habría considerado dejar el poder antes de las elecciones del 28 de julio de 2024, según un informe de inteligencia revelado por la revista Semana. El documento detalla que fue presionado por DiosdadoCabello para mantenerse, temiendo la revelación de secretos del régimen. En paralelo, Estados Unidos intensifica su despliegue militar en el Caribe, con buques frente a las costas de Venezuela. El gobierno de EEUU alega que busca combatir el narcotráfico vinculado al CártelDeLosSoles. ¿Será capaz Maduro de renunciar ante esta creciente presión internacional?

noticiashoy breakingnews internacional Venezuela Maduro DiosdadoCabello elecciones2024 EstadosUnidos crisisvenezuela renunciamaduro

Nicolás Maduro
renuncia Maduro
inteligencia internacional
Diosdado Cabello
elecciones Venezuela 2024
presión militar EE.UU.
cártel de los soles
crisis chavista
buques en el Caribe
informe secreto
intención de renuncia
fraude electoral Venezuela
oposición venezolana
Cabello frena salida de Maduro

