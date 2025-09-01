GRABADO el 01-09-2025

Revelan que NICOLÁS MADURO analizó RENUNCIAR a su cargo antes de las ELECCIONES 2024 Gestión

Nicolás Maduro habría considerado dejar el poder antes de las elecciones del 28 de julio de 2024, según un informe de inteligencia revelado por la revista Semana. El documento detalla que fue presionado por DiosdadoCabello para mantenerse, temiendo la revelación de secretos del régimen. En paralelo, Estados Unidos intensifica su despliegue militar en el Caribe, con buques frente a las costas de Venezuela. El gobierno de EEUU alega que busca combatir el narcotráfico vinculado al CártelDeLosSoles. ¿Será capaz Maduro de renunciar ante esta creciente presión internacional?



