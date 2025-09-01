GRABADO el 01-09-2025

Patricia Juárez exige declarar no grata a presidenta Sheinbaum por defender a Pedro Castillo

Desde Diario Expreso

Héctor Ventura defiende ley que mantendría en el cargo a César San Martín hasta los 75 años.

Congresista Jorge Montoya rechaza extender carrera de jueces por impacto en ascensos.

Patricia Juárez defiende que jueces puedan ejercer hasta los 75 años.

Flavio Cruz propone voto popular para jueces y fiscales, con permanencia hasta los 75 años.

Alejandro Cavero demanda reglamento de control a ONG y amenaza sanciones al Gobierno.

Perú, destino hotelero: Accor anuncia primer Pullman Resort en Latinoamérica.

EE.UU. destruye embarcación que transportada DRG4S desde VENEZUELA .

Porky lidera las encuestas y Sandoval promete trenes "MODERNOS" Invitada: Giuliana Calambrogio.

Salida del Perú de la Corte IDH y regresa El Frontón Invitado: Lucas Ghersi.

Ernesto Bustamante critica la viabilidad del Presupuesto 2026 por exceso de gasto..

Edwin Martínez apoya a Juan José Santiváñez tras revelar red criminal en el Ministerio Público.

Elizabeth Galdo, extitular de Turismo: Perú tiene problema de institucionalidad y afecta inversiones.

''Keiko Fujimori es una PRESA política '' - Giulliana Loza en SIN ANESTESIA.

Patricia Benavides pide inhabilitación por 10 años para Delia Espinoza Invitado: Rodrigo Rurush.

Además hoy día 04 de Setiembre en el calendario del Perú.

