GRABADO el 01-09-2025

Edwin Martínez apoya a Juan José Santiváñez tras revelar red criminal en el Ministerio Público

Desde Diario Expreso

Salida del Perú de la Corte IDH y regresa El Frontón Invitado: Lucas Ghersi.

Patricia Juárez exige declarar no grata a presidenta Sheinbaum por defender a Pedro Castillo.

Ernesto Bustamante critica la viabilidad del Presupuesto 2026 por exceso de gasto..

Edwin Martínez apoya a Juan José Santiváñez tras revelar red criminal en el Ministerio Público.

Elizabeth Galdo, extitular de Turismo: Perú tiene problema de institucionalidad y afecta inversiones.

''Keiko Fujimori es una PRESA política '' - Giulliana Loza en SIN ANESTESIA.

Patricia Benavides pide inhabilitación por 10 años para Delia Espinoza Invitado: Rodrigo Rurush.

Domingo Pérez hace PAPELÓN en el TC Invitada: Giulliana Loza.

Magistrado Gustavo Gutiérrez dejó 'MUDO' a fiscal JOSÉ DOMINGO PÉREZ.

ESCÁNDALO en el Senado de MÉXICO: enfrentamiento a gritos y golpes .

Sigrid quiere castigar a los ricos y ley de promoción agraria Invitado: Ismael Benavides.

Dina: "Peruanos gastan más porque su capacidad adquisitiva ha mejorado" Invitado: César Combina.

11 mil apristas desafiliados irregularmente y Santiváñez al Minjus Invitado: Renzo Ibáñez.

María del Carmen Alva critica la designación de Juan José Santiváñez.

Juan José Santiváñez, ministro de Justicia, en exclusiva: "Mi objetivo es la reforma judicial".

Además hoy día 03 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Culto a Capacocha

Culto a Capacocha

Festival Folklórico en el distrito de Nepeña (Áncash)

Festival Folklórico en el distrito de Nepeña (Áncash)

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Nacimiento de Chabuca Granda

Nacimiento de Chabuca Granda

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana de la Educación Vial

Semana de la Educación Vial

