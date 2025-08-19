GRABADO el 19-08-2025

Hermana de Sheyla Gutiérrez responde a defensa de Josimar Cabrera: "No tendrás la custodia"

Presidente de Aprosec: "No hemos llegado al fondo de la violencia delictiva".

Trujillo: Ministro del Interior participa en ceremonia de entrega de equipos para la PNP.

Coordinadora de Transporte de Lima y Callao no acatará paro del 21 de agosto.

Piura: En menos de 24 horas empresario Piurano es víctima de dos atentados extorsivos.

Afectados por explosión en Trujillo reclaman que aún no reciben la ayuda prometida.

Sheyla Gutiérrez vivía amenazada por su pareja en EE.UU.: "Tenía cámaras en su habitación".

Empresa de transportes Etmosa suspende sus servicios ante constantes atentados.

Daniel Urresti no puede acogerse a la ley de amnistía: "No le aplica", afirmó su abogado.

Docentes y jubilados del Sutep marcharán este 20 de agosto exigiendo una pensión digna.

Abogado de Daniel Urresti asegura que su patrocinado no participó en el asesinato de Hugo Bustíos.

Además hoy día 19 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Asistencia Humanitaria

Semana del Paciente Reumático

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Día Internacional de la Fotografía

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Adquisición del BAP Ferré, primer destructor misilero de la Marina de Guerra del Perú

