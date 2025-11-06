GRABADO el 06-11-2025

Me tengo que solidarizar con la doctora Peralta.AlDíaConWillax ElioRiera ElizabethPeralta

Hechos en Willax - NOV 06 - CAE 'EL LOCO FRANKLIN', LÍDER DE BANDA 'LOS FAITES DEL ESTE' Willax.

Hechos en Willax - NOV 06 - 2/3 - APRUEBAN LEY PARA JUZGAR COMO ADULTOS A MENORES DE 16 Y 17 AÑOS.

Hechos en Willax - NOV 06 - ASESINA A MUJER Y LUEGO SE QUITA LA VIDA Willax.

Al Día con Willax - NOV 06 - 1/5 - A DISPAROS SE ENFRENTÓ UN VECINO CONTRA LADRONES Willax.

Las palabras caviar y rojo son denominaciones políticas, no insultos.YoCaviar.

Se presentó la nueva camiseta de la selección peruana. ¿Les gusta el diseño o no? WillaxDeportes.

Al Día con Willax - NOV 06 - 1/5 - CAE SUJETO VENDIENDO DROGA EN PLENA VÍA PÚBLICA Willax.

Al Día con Willax - NOV 06 - 4/5 - JOSIMAR ANUNCIA SU SEPARAIÓN, PERO BORRA EL COMUNICADO Willax.

Al Día con Willax - NOV 06 - 3/5 - DEJAN FORADO EN MEDIO DE LA PISTA Willax.

Al Día con Willax - NOV 06 - ENORME FORADO EN LA AV. BRASIL Willax.

Al Día con Willax - NOV 06 - 5/5 - BELAÚNDE APARECIÓ EN LA PORTADA DE LA REVISTA TIME Willax.

Yo Caviar - NOV 06 - 1/1 - ACLARACIÓN: TÉRMINO "CAVIAR" Y "ROJO" NO SON INSULTOS Willax.

Al Día con Willax - NOV 06 - ENTREVISTA COMPLETA A ELIO RIERA Willax.

Al Día con Willax - NOV 06 - 2/5 - ELIZABETH PERALTA FUE TRASLADADA AL PENAL SANTA MÓNICA Willax.

Además hoy día 06 de Noviembre en el calendario del Perú.

