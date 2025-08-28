GRABADO el 28-08-2025

Inician trabajos de restauración del edificio Giacoletti tras siete años de abandono

El edificio Giacoletti, uno de los inmuebles más recordados de la Plaza San Martín, será restaurado tras casi siete años de abandono. La Municipalidad de Lima, a través del Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima), confirmó que las obras forman parte del Plan Maestro que busca revitalizar la ciudad con miras al quinto centenario de su fundación, en el año 2035.



La emblemática construcción de fachada triangular fue levantada en 1912 y debe su nombre a la heladería Giacoletti, que funcionaba en la planta baja y se convirtió en punto de encuentro para limeños y visitantes. Años después, el inmueble albergó un hotel hasta que, el 27 de octubre de 2018, un incendio obligó a evacuar a los huéspedes y redujo el edificio a un estado inhabitable.



Desde entonces, la edificación permaneció en ruinas, con muros ennegrecidos que contrastaban con el dinamismo de la Plaza San Martín. Hoy, la noticia de su próxima recuperación ha sido recibida con optimismo por los ciudadanos, quienes destacan la importancia de rescatar el patrimonio arquitectónico que aún define la identidad del Centro Histórico.



SERÁ SITIO TURÍSTICO



Luis Martín Bogdanovich, director de Prolima, precisó que, una vez restaurado, el inmueble será destinado a fines turísticos y se integrará a la ruta cultural que la comuna impulsa en la capital. Con esta intervención, la Municipalidad de Lima busca devolverle protagonismo al edificio Giacoletti y reafirmar el valor histórico de uno de los espacios más transitados de la ciudad.

Desde 24 Horas

