GRABADO el 22-10-2025

Estado de emergencia: PNP interviene motos con dos ocupantes durante operativo en Puente Nuevo

La Policía Nacional del Perú (PNP) intensifica los operativos en distintos puntos de Lima Metropolitana y el Callao en el marco del estado de emergencia decretado por el presidente José Jerí, el cual entró en vigencia a las 00:00 horas de este miércoles 22 de octubre.



Las unidades de Tránsito y Seguridad Vial realizaron un amplio operativo en Puente Nuevo, en el distrito de El Agustino, con el objetivo de hacer cumplir las nuevas disposiciones para los motociclistas. Desde ahora, queda prohibido circular con dos personas en una misma moto lineal, salvo contadas excepciones.



Los agentes intervinieron a varios conductores que transitaban incumpliendo la norma. Además, se efectuaron controles de identidad para garantizar el respeto a las medidas establecidas en el estado de emergencia.



En medio de la operación, numerosos motociclistas manifestaron desconocer la disposición que impide llevar acompañantes. Muchos aseguraron no conocer aún sobre las restricciones, por lo que continuaban desplazándose con copilotos sin saber que estaban infringiendo la norma.



La PNP informó que cerca del 90 de los conductores desconoce el alcance del estado de emergencia. Solo se permitirá que dos personas viajen en moto si uno de ellos es padre o madre y el otro, su hijo menor.



Estamos intensificando los operativos en toda Lima Metropolitana para garantizar el cumplimiento de la norma, indicó la coronel PNP Rocío Mayhua Rivera, jefa de la División de Tránsito y Seguridad Vial.



A PARTIR DE NOVIEMBRE COMENZARÁN LAS SANCIONES



En paralelo, de acuerdo con la normativa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), desde el 17 de noviembre se impondrán multas a quienes incumplan los requisitos obligatorios: portar un chaleco reflectante con la placa del vehículo impresa y usar cascos homologados en zonas declaradas en emergencia.





