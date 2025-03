GRABADO

"Rectificaron su decisión": ¿Artistas se sintieron presionados para asistir a la marcha?

La convocatoria a la marcha realizada por los artistas estuvo en medio de una controversia, ya que algunos grupos musicales como Armonía 10, Corazón Serrano y Hermanos Yaipén anunciaron, a horas de la movilización, que no serían parte. Tras las críticas de sus seguidores, volvieron a publicar un comunicado confirmando su asistencia.



Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:

https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join



Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe



Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1



Síguenos en:

Web: https://www.latinanoticias.pe

WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w

TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias

Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe

Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe

Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe

Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias



Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.



NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

MARCHA EN LIMA CONTRA LA INSEGURIDAD Y DELINCUENCIA EN EL PERÚ.

"No sean expeditos para autorizar allanamientos a casa de la presidenta": Dina arremete contra el PJ.

LATINA NOTICIAS: BUENAS NUEVAS, MALAS NUEVAS VIERNES 21 DE MARZO DE 2025.

Leslie Shaw llegó a la marcha contra la inseguridad ciudadana con un chaleco antibalas.

DINA BOLUARTE: "LOS QUE HAN SALIDO A MARCHAR NO SE DEJEN MANIUPULAR POR LAS FUERZAS OSCURAS".

La presidenta Dina Boluarte da su respaldo al censurado ministro, Juan José Santiváñez.

Dina Boluarte despide a Juan José Santiváñez tras censura por parte del Congreso.

Paula Arias recibe amenazas antes de ir a marchar: Yahaira Plasencia declara sentirse desprotegida.

Daniela Darcourt califica de "error de comunicación" a desencuentro entre gremios musicales.

Grupo 5 hacen llamado a autoridades para actuar contra la delincuencia:"Todos estamos extorsionados".

Chile promulga reforma al sistema de pensiones instaurado por Pinochet.

Daniela Darcourt víctima de amenazas: Manifiesta que hubo un 'error de comunicación' de artistas.

"No se ve iniciativa de cambiar las cosas": Temor de los Hermanos Yaipén ante extorsiones.

"Rectificaron su decisión": ¿Artistas se sintieron presionados para asistir a la marcha?.

Los hermanos Yaipén están presentes en la marcha contra la inseguridad ciudadana.

Además hoy día 21 de Marzo en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Latina Noticias

Todos los videos desde el canal Latina Noticias en Youtube.