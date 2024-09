Alberto Fujimori, desde sus inicios, fue una figura descollante en la política peruana. Su carisma y su apego con las personas hizo que rápidamente sea elegido presidente del Perú. Aunque muchos le reconocen medidas y gestiones positivas, también fue responsable de delitos de lesa humanidad y por ello estuvo preso 16 años.



Quien le dio libertad a Fujimori fue Pedro Pablo Kuczynski al concederle un indulto humanitario por temas de salud. Sin embargo, a pesar de los cuestionamientos y las críticas, PPK no se arrepiente de su polémica decisión. Al contrario, cree que hizo lo correcto, aunque aclara que eso no significa perdonar los delitos que cometió.



“Para nada me arrepiento. Creo que era lo correcto. Eso no es perdonar, borrar ni rescribir la historia. Es simplemente una deferencia por una persona que, creo, hizo mucho por el Perú. Esto del Apec que viene al Perú se debe a él, la pacificación con Ecuador se debe a él”, sostuvo Kuczynski durante una entrevista con Panorama.



FUJIMORI Y LOS 90



El exvicepresidente del Perú, Ricardo Márquez, recuerda las políticas económicas implementadas por la gestión de Alberto Fujimori para controlar la hiperinflación generada tras el gobierno de Alan García. “Yo le quiero decir a los jóvenes que en este país, en el año 1990, no existía la clase media, había solo pobreza”, señaló.

