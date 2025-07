GRABADO el 08-07-2025

UNIVERSITARIO VS LOS CHANKAS EN VIVO FECHA 19 TORNEO APERTURA LIGA 1 2025 Líbero

Universitario enfrenta a LosChankas por la fecha 19 de la Liga1. Los Cremas dependen de sí mismos para llevarse la primera parte del TorneoApertura, jugando con su gente en el Estadio Monumental. Vive el partido este sábado 12 de julio a partir de las 3:00 p.m. EN VIVO Y EN DIRECTO a través de Líbero.



Universitario vs. Los Chankas EN VIVO HOY

Universitario vs. Los Chankas partido completo

Universitario vs. Los Chankas EN VIVO 2025

Universitario vs. Los Chankas EN VIVO RESUMEN

Universitario vs. Los Chankas EN VIVO

Universitario vs. Los Chankas EN VIVO COMPLETO

Universitario vs. Los Chankas EN VIVO GRATIS

Universitario vs. Los Chankas EN VIVO ONLINE

Universitario vs. Los Chankas reacción

Universitario vs. Los Chankas reacciones en vivo

Universitario vs. Los Chankas resumen

Universitario vs. Los Chankas hoy

Universitario vs. Los Chankas GOLES

Universitario vs. Los Chankas Estadio Monumental

Resumen de Universitario vs. Los Chankas

Partido completo Universitario vs. Los Chankas

Resumen completo Universitario vs. Los Chankas

Universitario vs. Los Chankas EN VIVO

Universitario vs. Los Chankas en vivo 2025

Universitario vs. Los Chankas en vivo

Universitario vs. Los Chankas Liga 1

Universitario vs. Los Chankas en vivo

Universitario vs. Los Chankas 2025

Universitario vs. Los Chankas 2025



Enlaces Útiles

Suscríbete: http://bit.ly/2Og5ju6

Más noticias: https://libero.pe/

Facebook: http://bit.ly/38i9NcH

Twitter: http://bit.ly/31Hig6D

Instagram: http://bit.ly/2ScLWFQ

Desde Líbero

UNIVERSITARIO VS LOS CHANKAS EN VIVO FECHA 19 TORNEO APERTURA LIGA 1 2025 Líbero.

DIOGO JOTA: El legado del futbolista de LIVERPOOL y LA FORTUNA que heredará su FAMILIA Líbero.

Williams Riveros SERÁ BAJA EN UNIVERSITARIO para el duelo ante Los Chankas por el APERTURA Líbero.

PSG y Chelsea jugarán la final del Mundial de Clubes 2025 Líbero.

ESTOS SON LOS ESCENARIOS PARA QUE ALIANZA LIMA PUEDA SER CAMPEÓN DEL APERTURA 2025 Líbero.

LEANDRO PAREDES REGRESÓ A BOCA JUNIORS Y LA BOMBONERA LO RECIBIÓ DE LA MEJOR MANERA Líbero.

EX ALIANZA LIMA JUGARÁ EN SPORTING CRISTAL PARA EL TORNEO CLAUSURA Líbero.

Víctor Guzmán dejó Alianza Lima y es nuevo jugador de Sporting de Lisboa Líbero.

Erick Osores cuenta detalles del accidente de tránsito que sufrió Gonzalo Núñez Líbero.

LAS COSAS QUE HACE EL FÚTBOL Líbero.

EL POTRILLO VÍCTOR GUZMÁN JUGARÁ EN GIGANTE DE PORTUGAL Líbero.

GONZALO NUÑEZ PREOCUPA POR SUFRIR UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO Líbero.

ADIÓS GOLEADOR MARTÍN CAUTERUCCIO SE DESPIDIÓ OFICIALMENTE DE SPORTING CRISTAL Líbero.

PSG 4-0 REAL MADRID: Análisis, resumen y reacciones post partido Líbero.

Hinchas de REAL MADRID FURIOSOS tras ELIMINACIÓN en el MUNDIAL DE CLUBES a manos de PSG Líbero.

Además hoy día 12 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Líbero

Todos los videos desde Líbero en Youtube.