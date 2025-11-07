GRABADO el 07-11-2025

¡YA SUMAN 70 MUERTS! Nuevo ATAQUE de EE.UU. frente a VENEZUELA deja 3 víctimas más LR

GUERRA EE. UU.-VENEZUELA Un nuevo ataque estadounidense a otra presunta lancha con drogas en el Caribe dejó este último jueves 6 de noviembre tres personas muertas, según el jefe del Pentágono, con lo que el saldo de la ofensiva de Washington contra el narcotráfico en aguas internacionales asciende a al menos a 70. Según el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, quien publicó imágenes aéreas del ataque en la red social X, la nueva acción tuvo lugar en aguas internacionales y estaba dirigida a "una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada". El video muestra una lancha navegando antes de explotar en llamas. "Tres narcoterroristas masculinos -que estaban a bordo de la embarcación- murieron", agregó Hegseth, sin dar más detalles.

eeuu caribe venezuela trump maduro trumpnews petehegseth pentágono narcolanchas tensionmilitarenelcaribe



TE PUEDE INTERESAR

PERÚ declara a CLAUDIA SHEINBAUM como PERSONA NO GRATA https://youtu.be/hDxA7DbZ-SE

FILIPINAS colapsa: MORTAL TIFÓN KALMAEGI deja más de 140 MUERTOS https://youtu.be/X0AhaNiAyw

EE. UU.: así fue el PRECISO MOMENTO en que AVIÓN se ESTRELLA y EXPLOTA tras despegar https://youtu.be/nH1cvpqZvsA



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg

LaRepública



trump

eeuu

estados unidos

venezuela

caribe

maduro

donald trump

ataque a narcos en el caribe

ataque de eeuu cerca de venezuela

ataques de eeuu frente a venezuela

lanchas con drogas en el caribe

narcotrafico en el caribe

pentagono

departamento de guerra

pete hegseth

eeuu ataca a venezuela

nicolas maduro

tension militar en el caribe

guerra en el caribe

nicolas maduro

maduro venezuela

LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN CADE 2025 FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO.

Trump encara a Zohran Mamdani: Debe ser más respetuoso LR.

Denuncian a JEFA de RENIEC y piden su destitución por FILTRACIÓN masiva de DATOS HLR.

¡SE RATIFICA! Fiscalía pide 34 años para PEDRO CASTILLO y 25 años para BETSSY CHÁVEZ HLR.

LAS CONTRADICCIONES DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN EL CADE ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD.

FARMACIAS no podrán brindar otros servicios como vender loteria o realizar análisis clínicos shorts.

Anuncian DESVÍOS en LIMA NORTE por obras en la av. Universitaria shorts.

¡YA SUMAN 70 MUERTS! Nuevo ATAQUE de EE.UU. frente a VENEZUELA deja 3 víctimas más LR.

CANDIDATOS EN CADE Y HABLA EL DOCTOR ROCK SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS.

Hoy se decide salvoconducto para Betssy Chávez Titulares en LR.

Campaña navideña MYPE: tips para cerrar el año con ganancias econow shorts.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 7 de noviembre 2025 EnDirectoLR.

NOTICIAS EN VIVO La República: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 7 de noviembre.

Alerta por INCENDIO en el RÍMAC: fuego consumió vivienda EnVivoLR.

Guns N Roses en Perú: detalles, canciones y show completo en Lima EnVivoLR.

Además hoy día 07 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.