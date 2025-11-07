¡YA SUMAN 70 MUERTS! Nuevo ATAQUE de EE.UU. frente a VENEZUELA deja 3 víctimas más LR
GUERRA EE. UU.-VENEZUELA Un nuevo ataque estadounidense a otra presunta lancha con drogas en el Caribe dejó este último jueves 6 de noviembre tres personas muertas, según el jefe del Pentágono, con lo que el saldo de la ofensiva de Washington contra el narcotráfico en aguas internacionales asciende a al menos a 70. Según el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, quien publicó imágenes aéreas del ataque en la red social X, la nueva acción tuvo lugar en aguas internacionales y estaba dirigida a "una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada". El video muestra una lancha navegando antes de explotar en llamas. "Tres narcoterroristas masculinos -que estaban a bordo de la embarcación- murieron", agregó Hegseth, sin dar más detalles.
eeuu caribe venezuela trump maduro trumpnews petehegseth pentágono narcolanchas tensionmilitarenelcaribe
