GRABADO el 07-11-2025

¡YA SUMAN 70 MUERTS! Nuevo ATAQUE de EE.UU. frente a VENEZUELA deja 3 víctimas más LR

GUERRA EE. UU.-VENEZUELA Un nuevo ataque estadounidense a otra presunta lancha con drogas en el Caribe dejó este último jueves 6 de noviembre tres personas muertas, según el jefe del Pentágono, con lo que el saldo de la ofensiva de Washington contra el narcotráfico en aguas internacionales asciende a al menos a 70. Según el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, quien publicó imágenes aéreas del ataque en la red social X, la nueva acción tuvo lugar en aguas internacionales y estaba dirigida a "una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada". El video muestra una lancha navegando antes de explotar en llamas. "Tres narcoterroristas masculinos -que estaban a bordo de la embarcación- murieron", agregó Hegseth, sin dar más detalles.
eeuu caribe venezuela trump maduro trumpnews petehegseth pentágono narcolanchas tensionmilitarenelcaribe

LaRepública

trump
eeuu
estados unidos
venezuela
caribe
maduro
donald trump
ataque a narcos en el caribe
ataque de eeuu cerca de venezuela
ataques de eeuu frente a venezuela
lanchas con drogas en el caribe
narcotrafico en el caribe
pentagono
departamento de guerra
pete hegseth
eeuu ataca a venezuela
nicolas maduro
tension militar en el caribe
guerra en el caribe
nicolas maduro
maduro venezuela

