Cuando pensó que el plan de robo había salido perfecto, Papá Noel le tendría una sorpresa y no por haber sido un niño bueno sino todo lo contrario.



El personaje navideño esta vez no bajó de una chimenea, sino de la camioneta de Serenazgo de Los Olivos para regalarle la captura por cometer robos en la vía pública.



El agente mimetizado de Papá Noel lo intervenido infraganti cuando robaba un teléfono celular, pero no sería la primera vez que el adolescente es intervenido por el personal edil en ese distrito.



El detenido es un menor de edad de 16, que ya había intervenido en tres oportunidades por el mismo delito.



Cabe señalar que, La captura fue realizada por personal del comando Yanapaqui mimetizado de Papa Noel, un disfraz muy acorde a estas fechas.





Emitido en el programa 24 Horas Edición Domingo de Panamericana Televisión el 15/12/2024



