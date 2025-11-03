GRABADO el 03-11-2025

Mercados irán a paro el 6 de noviembre por la inseguridad y en protesta contra Sedapal

Confederación moviliza a 4 millones de trabajadores a nivel nacional.



ATVNoticias ATVNoticiasMatinal

Encuentra más información en www.atv.pe

Síguenos en:

Facebook: https://www.facebook.com/ATVNoticias9

Twitter: https://twitter.com/atvnoticias

Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe

https://www.tiktok.com/atv.pe

Web: https://www.atv.pe/programa/atv-noticias-edicion-matinal

Desde ATV Noticias

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del lunes 3 de noviembre del 2025.

Sandra Plevisani sabe cómo preparar la mejor tarta Pavlova del mundo y aquí tienes su receta.

Peruanos varados en Jamaica son repatriados tras pasar días de terror por el huracán Melissa.

Sujeto agrede a su expareja mientras llevaba a su bebé en brazos ¡Y ella termina siendo detenida!.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 03 de Noviembre de 2025.

Mercados irán a paro el 6 de noviembre por la inseguridad y en protesta contra Sedapal.

Mercados de Lima y Callao paralizarán este 6 de noviembre: Así están los precios previo al paro.

Paro de transportistas del 4 de noviembre en Lima y Callao: "Más de 300 empresas acatarán la medida".

Oficiales del Grupo Terna disfrazados capturaron a delincuentes durante Halloween.

Madre de 'Maldito Cris' cae en fiesta de Halloween junto a una banda de trata de personas.

Puente Piedra: Incendio de gran magnitud en fábrica de colchones provocó el pánico en los vecinos.

Paro de transportistas en el Callao: Buses circulan con normalidad pese a la medida anunciada.

Franco Bravo: Programa del domingo 2 de noviembre del 2025.

Franco Bravo: Programa del sábado 1 de noviembre del 2025.

ATV Noticias Edición Central: Programa del viernes 31 de octubre del 2025.

Además hoy día 03 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS ATV Noticias

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.