GRABADO el 03-07-2025

Putin ratifica a Trump que "no renunciará a sus objetivos en Ucrania" El Comercio

Tras una llamada de aproximadamente una hora, los presidentes DonaldTrump y VladimirPutin retomaron la comunicación directa en un momento crucial de la ofensiva rusa en Ucrania. Según Yuri Ushakov, asesor del Kremlin, Putin se mostró dispuesto a seguir negociando un cese de

hostilidades, pero remarcó que no renunciarán a sus objetivos ni a eliminar las raíces del conflicto.



En la conversación, Trump insistió nuevamente en la necesidad de un alto al fuego, aunque no se abordó la reciente decisión estadounidense de pausar el envío de armamento crítico a Kiev, una medida que el Kremlin ha recibido con beneplácito. Tampoco se mencionó una posible reunión cara a cara entre ambos mandatarios aunque Ushakov confirmó que acordaron mantener el contacto diplomático.



Este sexto diálogo desde que Trump asumió su segundo mandato surge en un contexto donde EE.UU. equilibra su estrategia militar y diplomática, mientras Rusia persiste en su postura defensiva y no cede en Ucrania. En este vídeo analizamos los matices de la conversación: qué puede significar para la guerra en curso, el papel de EE.UU. en el apoyo a Kiev, y por qué este contacto apunta más a mantener líneas abiertas que a una solución inmediata.

noticiashoy breakingnews Trump Putin Ucrania cesehostilidades altafuego Ushakov armasUcrania guerra Kiev Rusia



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Desde EL COMERCIO

Putin ratifica a Trump que "no renunciará a sus objetivos en Ucrania" El Comercio.

"La muerte de DIOGO JOTA enluta al fútbol mundial" Fleischman en Línea.

Diogo Jota, jugador del Liverpool muere en trágico accidente de carretera El Comercio.

'Diddy Combs' absuelto: los fuertes cargos en su contra por tráfico sexual El Comercio.

Guardia Civil de España revela porque se estrelló el auto de Diogo Jota El Comercio.

Dina Boluarte ganará 35 mil 568 soles aún después que deje el poder Mirada de Fondo.

Sergio Peña vuelve como refuerzo estelar de Alianza Lima 2025 El Comercio.

Corea del Norte envíará 30,000 soldados a Rusia para la guerra El Comercio.

¿De qué cargos fue absuelto Sean Combs y por qué saldrá libre? El Comercio.

Irán retomará diálogo con EE.UU. pero con una condición indispensable El Comercio.

Kim Jong Un enviará más tropas norcoreanas a favor de Rusia contra Ucrania El Comercio.

EE.UU. dará pase temporales a inmigrantes que trabajen en agricultura y hoteles El Comercio.

Congreso admite denuncia constitucional contra fiscal de la Nación, Delia Espinoza Mirada de Fondo.

¿En qué consiste el polémico megaproyecto de Trump, aprobado en EE.UU.? El Comercio.

¿Trump podría hundir a Musk?: la razón de la disputa entre magnates El Comercio.

Además hoy día 03 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.