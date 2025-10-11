GRABADO el 11-10-2025

ANÁLISIS José Jerí y el futuro del Perú: expectativas del gabinete ministerial ENFOQUERPP

En Enfoque de los Sábados de RPP, analizamos junto a especialistas el impacto político de la vacancia de Dina Boluarte y la designación de José Jerí como presidente de la República. Además, reflexionamos sobre los principales desafíos del nuevo gobierno: seguridad, reactivación económica, lucha contra la inseguridad, entre otros temas de interés nacional. Enzo Elguera, abogado y analista político Alonso Cárdenas, politólogo Carlos González, docente de Derecho de la Universidad Científica del Sur y Juan Manuel Saavedra, presidente de la Misión Internacional de Ciudades Seguras Latam, participan en este análisis profundo.



