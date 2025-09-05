GRABADO el 05-09-2025

Machu Picchu: ¿Qué ocurrirá con los buses que transportan a los turistas? RPPDESPACHO

Un conflicto en el sistema de transporte turístico de Machu Picchu ha surgido tras el fin de la concesión de la empresa CONSETTUR, responsable de operar los buses que trasladan a turistas desde Machupicchu Pueblo hasta el sitio arqueológico. A pesar de ello, CONSETTUR continúa operando desde tempranas horas de la mañana.

Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com

Síguenos en redes sociales:
Facebook https://facebook.com/rppnoticias
Instagram https://instagram.com/rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok https://tiktok.com/rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVOPERÚ GOLEADO Y ELIMINADO ¿CÓMO REVIVIMOS AL FÚTBOL PEUANO? 3ENCANCHA.

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 5/09/2025 FCCRPP.

Tony Rosado SE PRONUNCIA tras ataque a su local: "Hay PANDEMIA DE RATEROS" RPPDESPACHO.

Tony Rosado: Difunden IMÁGENES de delincuentes que atacaron local del cantante en Piura RPPDESPACHO.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 5/09/2025 ROTATIVARPP.

Minería ilegal y violencia en Trujillo: ¿extensión del reinfo agravó la situación? ROTATIVARPP.

envivo PERÚ CAYÓ GOLEADO Y OFICIALMENTE SE ELIMINÓ DE LA CLASIFICACIÓN AL MUNDIAL 2026 TOCOYMEVOY.

Machu Picchu: ¿Qué ocurrirá con los buses que transportan a los turistas? RPPDESPACHO.

Señales tempranas de demencia: ¿Cómo reconocerlas y qué hacer? ENTREVISTA ENCENDIDOSRPP.

¿Todavía no sabes cómo votar por el pan con chicharrón? SHORTRPP.

Gobernador y alcaldes piden toque de queda y promulgación de Ley de Terrorismo Urbano RPPDESPACHO.

ENVIVO ENCENDIDOS 5/09/2025 ENCENDIDOSRPP.

Sánchez respalda posible contratación de Betssy Chávez en su despacho parlamentario RPPDESPACHO.

La investigación de este periodista lo llevó a encontrar UNA VAMPIRO SEGMENTO ViajeAOtraDimensión.

ENVIVO RPP Noticias Lo último del Perú y el mundo en directo RPP247.

Además hoy día 05 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

ENVIVOPERÚ GOLEADO Y ELIMINADO ¿CÓMO REVIVIMOS AL FÚTBOL PEUANO? 3ENCANCHA

video

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 5/09/2025 FCCRPP

video

Tony Rosado SE PRONUNCIA tras ataque a su local: "Hay PANDEMIA DE RATEROS" RPPDESPACHO

video

Tony Rosado: Difunden IMÁGENES de delincuentes que atacaron local del cantante en Piura RPPDESPACHO

video

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 5/09/2025 ROTATIVARPP

video

Minería ilegal y violencia en Trujillo: ¿extensión del reinfo agravó la situación? ROTATIVARPP

video

envivo PERÚ CAYÓ GOLEADO Y OFICIALMENTE SE ELIMINÓ DE LA CLASIFICACIÓN AL MUNDIAL 2026 TOCOYMEVOY

video

Machu Picchu: ¿Qué ocurrirá con los buses que transportan a los turistas? RPPDESPACHO

video

Señales tempranas de demencia: ¿Cómo reconocerlas y qué hacer? ENTREVISTA ENCENDIDOSRPP

video

¿Todavía no sabes cómo votar por el pan con chicharrón? SHORTRPP

video

Gobernador y alcaldes piden toque de queda y promulgación de Ley de Terrorismo Urbano RPPDESPACHO

video

ENVIVO ENCENDIDOS 5/09/2025 ENCENDIDOSRPP

video

Sánchez respalda posible contratación de Betssy Chávez en su despacho parlamentario RPPDESPACHO

video

La investigación de este periodista lo llevó a encontrar UNA VAMPIRO SEGMENTO ViajeAOtraDimensión

video

ENVIVO RPP Noticias Lo último del Perú y el mundo en directo RPP247

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Aniversario de fundación de la ciudad de Chachapoyas

Aniversario de fundación de la ciudad de Chachapoyas

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Día de los Ajíes Peruanos

Día de los Ajíes Peruanos

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Día Internacional de la Mujer Indígena

Día Internacional de la Mujer Indígena

Nacimiento de la cantante criolla Delia Vallejos

Nacimiento de la cantante criolla Delia Vallejos

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 05 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo