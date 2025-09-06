GRABADO el 06-09-2025

¿Qué cambios habrán tras el reglamento de la reforma de pensiones?ROTATIVARPP ENTREVISTA

El gobierno aprobó el reglamento de la reforma del sistema de pensiones, que entrará en vigencia en 2027. Establece la afiliación obligatoria desde los 18 años, aportes progresivos para independientes desde 2028 y una pensión mínima con 20 años de aportes. Se prohíben nuevos retiros de fondos de AFP, aunque aún podrían haber modificaciones, según explica José Luis Nolazco, docente de economía de la Universidad de Lima.



