GRABADO el 06-09-2025

¿Qué cambios habrán tras el reglamento de la reforma de pensiones?

El gobierno aprobó el reglamento de la reforma del sistema de pensiones, que entrará en vigencia en 2027. Establece la afiliación obligatoria desde los 18 años, aportes progresivos para independientes desde 2028 y una pensión mínima con 20 años de aportes. Se prohíben nuevos retiros de fondos de AFP, aunque aún podrían haber modificaciones, según explica José Luis Nolazco, docente de economía de la Universidad de Lima.

¿Qué cambios habrán tras el reglamento de la reforma de pensiones?ROTATIVARPP ENTREVISTA

¿Qué cambios habrán tras el reglamento de la reforma de pensiones?

Además hoy día 06 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta patronal de San Nicolás en Amazonas

Fiesta patronal de San Nicolás en Amazonas

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Nacimiento del cantante y compositor Rulli Rendo

Nacimiento del cantante y compositor Rulli Rendo

Semana de la Educación Vial

Semana de la Educación Vial

