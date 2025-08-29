GRABADO el 29-08-2025

Militares no pueden evaluar salida del Perú de la Corte IDH, señala abogado penalista

En comunicación con Exitosa, el abogado penalista, Carlos Rivera, cuestionó que el Ejecutivo haya creado un grupo liberado por militares para que evalúen la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El especialista indicó que los miembros de las FF.AA. no están facultados para ello, y que solo el Ministerio de Justicia y la Cancillería pueden abordar el asunto.



Noticias del Perú y actualidad, política.



