"No, #ChristianCueva tuvo minutos, chispazos y pese al gol que marcó no es suficiente. Sería un error si lo convocan": #EddieFleischman explica las razones por las cuales #Fossati no debería incluirlo en la próxima #fechaFIFA ante #Chile y #Argentina.



