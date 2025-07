GRABADO el 03-07-2025

Usaron tres armas distintas para matar a Andrea Vidal

Luego de 7 meses, la Policía Nacional del Perú (PNP) a través del general Carlos Augusto Vargas, informó detalles sobre el crimen de Andrea Vidal en el distrito de La Victoria, pues la ex trabajadora del Congreso fue atacada a balazos en el taxi donde se movilizaba.



Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:

https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join



Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe



Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1



Síguenos en:

Web: https://www.latinanoticias.pe

WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w

TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias

Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe

Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe

Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe

Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias



Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.



NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

Diogo Jota falleció en la carretera: "Se le reventó una rueda y eso hizo que el auto se incendiara".

¡Dina Boluarte gana más que Javier Milei!.

Conductor no pudo escapar de los disparos: Ataque a carro deja 1 muerto y 2 heridos en Santa Anita.

Usaron tres armas distintas para matar a Andrea Vidal.

'Alcatraz de los Caimanes': La polémica cárcel para migrantes en Estados Unidos.

No le querían dar más alcohol y estrelló su carro contra el restaurante: ¿Qué pasó en 'El Charrúa'?.

Sicario confesó ante la policía lo que pasó: "Ese día me he rayado".

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - JUEVES 03 DE JULIO DEL 2025.

"NO ES EL MOMENTO": CONGRESISTAS REACCIONAN A AUMENTO DE SUELDO DE DINA BOLUARTE.

¡Horror en el Callao! Dos jóvenes fueron asesinados en la vía pública.

Bicampeona de karate recibe amenazas de muerte: El duro testimonio de la peruana Alexandra Grande.

JUICIO CONTRA PEDRO CASTILLO POR GOLPE DE ESTADO.

Chef peruano asesinado en Colombia: Cámaras registraron todo.

Se queda a dormir con él y la hallan muerta con golpes: Sujeto es 9 años mayor y tiene antecedentes.

El dólar llega a su precio más bajo en años: ¿Seguirá bajando? ¿Qué debo ir haciendo?.

Además hoy día 04 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Latina Noticias

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.