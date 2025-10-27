GRABADO el 27-10-2025

Amor y Fuego - OCT 27 - 1/4 - ¡FARFÁN CUMPLIÓ 41 AÑOS Y LO CELEBRÓ EN EEUU CON XIOMY! Willax

Amor y Fuego - OCT 27 - 1/4 - ¡FARFÁN CUMPLIÓ 41 AÑOS Y LO CELEBRÓ EN EEUU CON XIOMY! Willax.

Amor y Fuego - OCT 27 - ¡ROSÁNGELA YA NO SE CORRE DE LAS CÁMARAS DE AMOR Y FUEGO! Willax.

Amor y Fuego - OCT 27 - ¡FARÁNDULA LORCHA ENCIENDE LAS NOCHES LIMEÑAS! Willax.

Amor y Fuego - OCT 27 - ¡XIOMY KANASHIRO LE PREPARÓ FIESTA SORPRESA A FARFÁN! Willax.

Amor y Fuego - OCT 27 -¡CRISTIAN CASTRO ENCENDIÓ A SU PÚBLICO PERUANO EN UN CONCIERTO A LLENO TOTAL!.

Hechos en Willax - OCT 27 - 2/3 - JOVEN LE LLORA AL PRESIDENTE POR AUMENTÓ DE INSEGURIDAD Willax.

Hechos en Willax - OCT 27 - INAUGURAN CAMPAMENTO DE GUERRA TRAS AUMENTO DE ROBOS Willax.

Hechos en Willax - OCT 27 - 3/3 - DESPEDIDA Willax.

Hechos en Willax - OCT 27 - INTERVIENEN DISCOTECAS EN EL CORAZÓN DE MIRAFLORES Willax.

Hechos en Willax - OCT 27 - 1/3 - ROBAN JOYERÍA A TRAVÉS DE UN FORADO Willax.

"No me alegra que una persona vaya presa, pero él se la buscó".YoCaviar GuillermoBermejo prisión.

¿Cuáles son los puestos que debe reforzar Universitario? WillaxDeportes Universitario.

"Aún tenemos muchas personas, políticos y líderes que piensan como Sendero Luminoso" AlDíaConWillax.

Al Día con Willax - OCT 27 - 4/5 - LOS HINCHAS DE LA 'U' CELEBRAN EL TRICAMPEONATO Willax.

Además hoy día 28 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad del Señor de Burgos - Huánuco

Festividad del Señor de Burgos - Huánuco

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Declaratoria como Monumento Histórico de la Nación al Balcón de Huaura

Declaratoria como Monumento Histórico de la Nación al Balcón de Huaura

Señor del Mar - Callao

Señor del Mar - Callao

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Terremoto de Lima en 1746

Terremoto de Lima en 1746

