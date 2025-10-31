El Peruano: Normas legales de hoy, 31 de octubre
Exitosa te da a conocer cuáles son las normas legales más relevantes de hoy, viernes 31 de octubre, publicadas en el diario oficial El Peruano.
Noticias del Perú y actualidad, política.
Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:
Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800
Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!
Corporación Universal
ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú NormasLegales ElPeruano Diario
Desde Exitosa Noticias
HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 31/10/25.
Nicolás Lúcar: "Hay que aislar completamente a los jefes de las organizaciones criminales".
Nicolás Lúcar: "Hay que aislar completamente a los jefes de las organizaciones criminales".
Susana Saldaña: "El Ejército ha llegado a Gamarra, tenemos policías todos los días".
Nicolás Lúcar: "Sacaron a Dina Boluarte porque ya no les convenía su compañía".
Nicolás Lúcar: "Sacaron a Dina Boluarte porque ya no les convenía su compañía".
Cancillería reporta 32 peruanos se encuentran afectados por el huracán Melissa en Jamaica.
La Victoria: Leve incremento en precio de los pasajes en terminal terrestre de 28 de julio.
Delincuentes incendian camioneta de comisario de Huacho frente a su casa.
Más de un millón y medio de personas visitarán el cementerio Virgen de Lourdes.
Proponen crear organismo autónomo que reemplace a Digemid.
César Amaro: "El mercado de medicamentos no está siendo protegido para los peruanos".
Conflicto entre JNJ y Delia Espinoza: "Se ve más un tema de lucha de egos", indica especialista.
Hoy vence el plazo para inscribir candidatos a las elecciones primarias..
El Peruano: Normas legales de hoy, 31 de octubre.
Además hoy día 31 de Octubre en el calendario del Perú.
Exitosa Noticias
Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.