Tratado de Alta Mar no afecta la soberanía ni la pesca en el Perú, indicó el ministro del Ambiente

El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas, precisó que el Tratado de Alta Mar suscrito por nuestro país en el marco de la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC-3), en Niza, Francia, no afecta la soberanía ni la actividad pesquera en el país.



Añadió que dicho acuerdo internacional busca proteger nuestros ecosistemas marinos y su gran biodiversidad con acciones estratégicas en aguas por fuera de la jurisdicción nacional.



Señaló que, respecto al referido acuerdo, existe cierta confusión debido a la desinformación y desconocimiento. En este sentido, subrayó que el Tratado de Alta Mar es diferente a la Convención del Mar (Convemar). Este último es un acuerdo internacional para el uso de los océanos y sus recursos que no se ha firmado. "Ahí, Perú no tiene ninguna firma", expresó.



