GRABADO el 04-07-2025

La fuga que puso en jaque a todo Ecuador. Adolfo Macías Villamar, alias "Fito", estuvo prófugo más de un año y medio mientras lideraba uno de los cárteles más peligrosos ¡desde la cárcel!



En este video te contamos cómo operaba desde prisión, qué poder tenía sobre las bandas criminales y por qué su escape generó una crisis nacional de seguridad.





