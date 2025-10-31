GRABADO el 31-10-2025

En una ceremonia realizada en Trujillo, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció su precandidatura a la Presidencia del Perú. La acompañan como precandidatos Luis Galarreta como vicepresidencia y Miguel Torres en la segunda vicepresidencia.

