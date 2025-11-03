GRABADO el 03-11-2025

Iván Paredes sobre acusaciones: "Existen intereses de funcionarios anteriores del INPE" ROTATIVARPP

Iván Paredes, jefe del INPE, enfrenta una denuncia presentada por Adela Huamancusi, quien difundió audios que lo implicarían en un presunto cobro de coimas para liberar a su esposo, expolicía acusado de secuestro. Al respecto, Paredes sostuvo que detrás de las acusaciones existirían intereses de funcionarios anteriores del INPE que buscarían perjudicarlo.



