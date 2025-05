GRABADO el 09-05-2025

Zlatan Fernández: El matamoscazo de Cuto, Alianza Lima, la razón de su retiro y más lafedecuto

José Carlos 'Zlatan' Fernández estuvo en el programa lafedecuto y recordó sus mejores momentos en el futbol peruano e internacional. El querido jugador, que ahora ha pasado al retiro, contó a 'Cuto' sus travesuras de niño en las playas trujillanas y cómo llegó al balompié peruano profesional a pesar de tener pasta de basquetbolista. Además, José Carlos habló de su trayectoria y anécdotas de camerino que lo marcaron como profesional. Así que sobrino, no te puedes perder este programa con harto aguadito.



Ponte barbón con inkabet. Participa en la Rifa Inkabet por premios diarios.

Tus vacaciones todo incluido en decameronperu



zlatanfernandez lafedecuto podcast entrevista futbol



00:00 INICIO

02:03 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

08:26 EL ORIGEN DEL APODO 'ZLATAN'

12:38 JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ Y SU INFANCIA EN TRUJILLO

16:40 LOS INICIOS DE JOSÉ CARLOS EN EL FÚTBOL

19:59 JOSÉ CARLOS Y LA VEZ QUE CLAUDIO PIZARRO LE DIO SU CONFIANZA

22:09 ¿QUIÉN PUSO DE DELANTERO A JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ?

24:11 JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ EN MELGAR FC: LA VEZ QUE LA HINCHADA LOS 'AJUSTÓ'

31:57 JOSÉ CARLOS Y EL BOLOGNESI DE TACNA: ¿POR SU CULPA NO CAMPEONARON?

37:39 JOSÉ CARLOS EN UCRANIA: ANÉCDOTAS DE CAMERÍN

40:19 UNA DECISIÓN DIFÍCIL: ¿CLUB EN BÉLGICA O ALIANZA LIMA?

44:40 MITO ACLARADO: ¿CÓMO PERDIÓ REALMENTE EL DIENTE JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ?

49:30 EL PASO DE 'ZLATAN' EN ECUADOR: LA VEZ QUE SE 'ENFRENTÓ' AL 'BOMBON' CASTILLO Y 'BAM BAM' HURTADO

56:56 EL RETORNO DE JOSÉ CARLOS A ALIANZA LIMA: NO TODO ERA COLOR DE ROSA

01:03:34 UN SUEÑO CUMPLIDO MÁS: EL PASO DE JOSÉ CARLOS EN EL FÚTBOL ARGENTINO

01:07:49 'ZLATAN' CERVECERO: JEFE DE EQUIPO LE HIZO IMPORTANTE ACLARACIÓN SOBRE EL CLUB

01:09:29 JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ EN REAL GARCILASO

01:10:41 JOSÉ CARLOS REGRESÓ A MELGAR FC: ¿CÓMO FUE TENER A REYNOSO DE DT?

01:12:46 'ZLATAN' SE PUSO LA FRANJA DE MELGAR: ¿BUEN INICIO PERO MAL FINAL?

01:15:44 EL CIERRE DE UN CÍRCULO: EL FINAL DE SU CARRERA EN MANUCCI

01:22:51 ¿POR QUÉ JOSÉ CARLOS CELEBRABA SUS GOLES CON TANTA EFUSIVIDAD?

01:24:57 JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ Y UNA ANÉCDOTA DIVERTIDA CON SALOMÓN LIBMAN

01:28:58 PREGUNTAS PICANTES

01:38:06 DESPEDIDA





Canal oficial del diario Trome de Lima, Perú.



Suscríbete: https://bit.ly/2m0W5Yj



Sitio web: https://trome.pe/



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/Tromepe/

Twitter: https://twitter.com/tromepe

Instagram: https://www.instagram.com/tromeoficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/tromepe

Desde Trome Perú

Greyssi niega ayuda de Milena Zarate y su hermano para viajar a EE.UU.: "Yo pagué todo".

Zlatan Fernández: El matamoscazo de Cuto, Alianza Lima, la razón de su retiro y más lafedecuto.

El PAPA LEÓN XIV: Así fueron los primeros años del sumo pontífice en el Perú Trome.

Greissy Ortega sobre su madre: "Mi mamá no me quería tener a su lado" cafeconlachevez trome.

¡Lo tildaron de mala leche por culpa de la Foca! Esta es la historia lafedecuto shorts.

Universitario 1-1 Independiente del Valle EN VIVO: Análisis y reacciones Copa Libertadores.

Mónica Cabrejos y la vez que CUADRÓ a Christian Domínguez cafeconlachevez trome shorts.

Recordó la ocasión que Roberto Holsen explotó en una práctica lafedecuto.

Es peruano por elección y corazón": Dina Boluarte envía mensaje al papa León XIV shorts trome.

¡HARTO AGUADITO CON ZLATAN FERNÁNDEZ! Viernes 6PM lafedecuto.

No es personal: Mónica acepta que sus bromas molestaron a Karla Tarazona.

PAPA LEÓN XIV y su emotiva mención al Perú: "Un saludo a mi querida diócesis de Chiclayo shorts.

Teddy Cardama tuvo que pegarse la plata de Caimanes al cuerpo lafedecuto Trome.

¡TIENE DNI PERUANO! PAPA LEÓN XIV rompe el protocolo y manda saludo al PERÚ Trome.

HUMO BLANCO EN EL VATICANO: cardenales eligieron al sucesor del PAPA Francisco Trome.

Además hoy día 12 de Mayo en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Trome Perú

Todos los videos desde Trome Perú en Youtube.