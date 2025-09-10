GRABADO el 10-09-2025

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - MIÉRCOLES 10 DE SETIEMBRE DEL 2025

Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:
https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join

Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe

Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1

Síguenos en:
Web: https://www.latinanoticias.pe
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w
TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias
Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe
Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe
Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe
Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias

Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.

NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

ARGENTINA: ADOLESCENTE INGRESÓ ARMADA A UN COLEGIO Y DISPARÓ.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - MIÉRCOLES 10 DE SETIEMBRE DEL 2025.

¿Cómo saber si mi correo ha sido hackeado?.

CONGRESO BUSCA PENALIZAR DIFUSIÓN DE MENSAJES PRIVADOS EN MEDIOS.

Secretario de Gobierno de Pradera fue asesinado mientras veía el partido de la selección Colombia..

'Jhorman' era el verdugo de los choferes en Lima Norte: Hicieron 22 millones de soles.

Cae hasta su pareja, pero él huye por segunda vez: Policía captura a 10 presuntos extorsionadores.

Los jóvenes, las reformas y la obligatoriedad del sistema de pensiones..

"Familia no tenía dinero": Secuestran a joven, mandan video matándolo y piden 20 mil soles.

Fue secuestrado, grabaron su ejecución y criminales le pedían a su familia S/20 mil por su cuerpo..

"Todo muy coordinado": Así operan 'Los Rápidos y Furiosos' para robar camiones en movimiento.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - MIÉRCOLES 10 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Caen 'Los Rápidos y Furiosos' banda criminal que se dedicaba a asaltar tráilers en movimiento..

"Ella alardeaba de que no necesitaba trabajar": Cae pareja en megaoperativo a banda extorsiva.

La lujosa vida del cabecilla de la banda criminal 'Los D.E.S.A. 2'..

Además hoy día 10 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Latina Noticias

video

ARGENTINA: ADOLESCENTE INGRESÓ ARMADA A UN COLEGIO Y DISPARÓ

video

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - MIÉRCOLES 10 DE SETIEMBRE DEL 2025

video

¿Cómo saber si mi correo ha sido hackeado?

video

CONGRESO BUSCA PENALIZAR DIFUSIÓN DE MENSAJES PRIVADOS EN MEDIOS

video

Secretario de Gobierno de Pradera fue asesinado mientras veía el partido de la selección Colombia.

video

'Jhorman' era el verdugo de los choferes en Lima Norte: Hicieron 22 millones de soles

video

Cae hasta su pareja, pero él huye por segunda vez: Policía captura a 10 presuntos extorsionadores

video

Los jóvenes, las reformas y la obligatoriedad del sistema de pensiones.

video

"Familia no tenía dinero": Secuestran a joven, mandan video matándolo y piden 20 mil soles

video

Fue secuestrado, grabaron su ejecución y criminales le pedían a su familia S/20 mil por su cuerpo.

video

"Todo muy coordinado": Así operan 'Los Rápidos y Furiosos' para robar camiones en movimiento

video

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - MIÉRCOLES 10 DE SETIEMBRE DEL 2025

video

Caen 'Los Rápidos y Furiosos' banda criminal que se dedicaba a asaltar tráilers en movimiento.

video

"Ella alardeaba de que no necesitaba trabajar": Cae pareja en megaoperativo a banda extorsiva

video

La lujosa vida del cabecilla de la banda criminal 'Los D.E.S.A. 2'.

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Fiesta Patronal de San Nicolás de Tolentino en el distrito de Vilcabamba (Apurímac)

Fiesta Patronal de San Nicolás de Tolentino en el distrito de Vilcabamba (Apurímac)

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 10 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.51
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo