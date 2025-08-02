Illariywan Yachariy: Crecen tensiones entre Perú y Colombia
Sábado 2 de agosto de 2025
Estadom llumpay wayramanta runakunata allin kananpaq harkan / Estado garantiza la seguridad de población ante vientos intensos
Domingo 3 de agosto de 2025
Suyupa economíanmi llapan suyupa economíanmanta wiñanqa / Economía crecerá por encima del promedio mundial
Lunes 4 de agosto de 2025
Kunan puchawmanta 2025 watapi Censos Nacionales qallaykurqun / Hoy inician oficialmente los Censos Nacionales 2025
Martes 5 de agosto de 2025
Petrom Colombia suyupa allpatan Perú suyu hapin nispa tumpan: suyu patanpim hawka kay chinkarin / Petro acusa a Perú de copar territorio de Colombia: crece la tensión en la frontera
Miércoles 6 de agosto de 2025
Perú suyupa Cancilleríanmi Gustavo Petropa, suyupa patanmanta, rimasqanta mana chaskinchu / Cancillería del Perú rechaza la posición de Gustavo Petro sobre límites
Jueves 7 de agosto de 2025
UNMSM rimanakuy qillqata nanachikunam nin / UNMSM exige respeto a tratados fronterizos
Viernes 8 de agosto de 2025
Perú suyuwan Japón suyum kuskankupi wiñaypaq qaway-illay kananpaq kallpanchanku
/ Perú y Japón impulsan turismo sostenible conjunto
Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe
Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video
Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline
Síguenos en redes sociales:
Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/
X https://x.com/agenciaandina
Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/
TikTok https://www.tiktok.com/agenciaandina
Soundcloud https://soundcloud.com/agenciaandina
Spotify https://open.spotify.com/show/5HOMqn6XV6jWSDrDOTiiST
Desde Agencia de Noticias Andina
Illariywan Yachariy: Crecen tensiones entre Perú y Colombia.
Jóvenes peruanos y su encuentro con el papa León XIV.
¡Cinco alianzas políticas ya solicitaron su inscripción para las elecciones del 2026!.
Isla Chineria las razones que sustentan la soberania peruana YouTube.
Andina en Regiones: forman comité de gestión turística en ruta a Machu Picchu.
CEAR: ¿cómo ayuda el centro de arbitraje en la eficaz resolución de conflictos?.
Jóvenes peruanos y su encuentro con el papa León XIV.
Lima asume gestión técnica de ciclovías con reciente ordenanza municipal.
Frontera: Escolares brasileños y colombianos estudian en colegio peruano.
Las 5 del día: descubren 248 nuevos geoglifos con IA en Nasca.
Perú-Colombia e Isla Chinería en Santa Rosa.
Los peruanos son los mayores consumidores de pescado del continente.
Panorama noticioso regional.
Larvas de mosca ayudan la producción alimentaria en la selva.
Peruanos en la Amazonía consumen más de 35 kg de pescado al año.
Además hoy día 09 de Agosto en el calendario del Perú.
Agencia de Noticias Andina
Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.