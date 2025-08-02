GRABADO el 09-08-2025

Illariywan Yachariy: Crecen tensiones entre Perú y Colombia

Sábado 2 de agosto de 2025

Estadom llumpay wayramanta runakunata allin kananpaq harkan / Estado garantiza la seguridad de población ante vientos intensos



Domingo 3 de agosto de 2025

Suyupa economíanmi llapan suyupa economíanmanta wiñanqa / Economía crecerá por encima del promedio mundial



Lunes 4 de agosto de 2025

Kunan puchawmanta 2025 watapi Censos Nacionales qallaykurqun / Hoy inician oficialmente los Censos Nacionales 2025



Martes 5 de agosto de 2025

Petrom Colombia suyupa allpatan Perú suyu hapin nispa tumpan: suyu patanpim hawka kay chinkarin / Petro acusa a Perú de copar territorio de Colombia: crece la tensión en la frontera



Miércoles 6 de agosto de 2025

Perú suyupa Cancilleríanmi Gustavo Petropa, suyupa patanmanta, rimasqanta mana chaskinchu / Cancillería del Perú rechaza la posición de Gustavo Petro sobre límites



Jueves 7 de agosto de 2025

UNMSM rimanakuy qillqata nanachikunam nin / UNMSM exige respeto a tratados fronterizos



Viernes 8 de agosto de 2025

Perú suyuwan Japón suyum kuskankupi wiñaypaq qaway-illay kananpaq kallpanchanku

/ Perú y Japón impulsan turismo sostenible conjunto









Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe

Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video

Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline







Síguenos en redes sociales:



Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/

X https://x.com/agenciaandina

Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

TikTok https://www.tiktok.com/agenciaandina

Soundcloud https://soundcloud.com/agenciaandina

Spotify https://open.spotify.com/show/5HOMqn6XV6jWSDrDOTiiST

Desde Agencia de Noticias Andina

Illariywan Yachariy: Crecen tensiones entre Perú y Colombia.

Jóvenes peruanos y su encuentro con el papa León XIV.

¡Cinco alianzas políticas ya solicitaron su inscripción para las elecciones del 2026!.

Isla Chineria las razones que sustentan la soberania peruana YouTube.

Andina en Regiones: forman comité de gestión turística en ruta a Machu Picchu.

CEAR: ¿cómo ayuda el centro de arbitraje en la eficaz resolución de conflictos?.

Jóvenes peruanos y su encuentro con el papa León XIV.

Lima asume gestión técnica de ciclovías con reciente ordenanza municipal.

Frontera: Escolares brasileños y colombianos estudian en colegio peruano.

Las 5 del día: descubren 248 nuevos geoglifos con IA en Nasca.

Perú-Colombia e Isla Chinería en Santa Rosa.

Los peruanos son los mayores consumidores de pescado del continente.

Panorama noticioso regional.

Larvas de mosca ayudan la producción alimentaria en la selva.

Peruanos en la Amazonía consumen más de 35 kg de pescado al año.

Además hoy día 09 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Agencia de Noticias Andina

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.