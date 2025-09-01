Juegos de azar y apuestas deportivas: ¿Qué dice la autógrafa que modifica la actual Ley?
ENVIVO: Conoce lo que dice la autógrafa que modifica la Ley de juegos de azar y apuestas deportivas, y cómo podría ayudar a mejorar los ingresos de miles y miles de bodegueros en el país. Nos acompaña el Dr. Carlos Mesía, expresidente del Tribunal Constitucional.
- Corresponsales
Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe
Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video
Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline
Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/
Twitter https://twitter.com/agenciaandina
Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/
Desde Agencia de Noticias Andina
Andina en Regiones: reportan más de 1500 casos de tos ferina en Loreto.
CEAR: ¿cómo ayuda el centro de arbitraje en la eficaz resolución de conflictos?.
Elecciones 2026: alianzas políticas deben ir ahora a elecciones internas.
Perú usa inteligencia artificial y satélites para frenar la tala ilegal en la Amazonía.
Cusco: Aeropuerto entrará en mantenimiento e incendios forestales se activan cerca a Machu Picchu.
Cusco: Aeropuerto entrará en mantenimiento e incendios forestales se activan cerca a Machu Picchu.
Cáncer infantil : ¿Cuáles son los más frecuentes en el Perú?.
Las 5 del día: el viernes 5 publicarán bases para postular a modalidades de Beca 18.
Elecciones 2026: Las alianzas electorales, sus obligaciones y cumplimientos.
Todo lo que debes saber sobre el nuevo DNIe 3.0.
Normas Legales: abrirán cuentas de alimentos de forma automática en el Banco de la Nación.
Juegos de azar y apuestas deportivas: ¿Qué dice la autógrafa que modifica la actual Ley?.
Nuevo DNI 3.0 : todo sobre el nuevo documento que le dice adios al DNI azul y amarillo.
Editora Peru y Universidad Bausate y Meza firman alianza por la educacion y la informacion.
Más de 56 mil llamadas falsas a la Línea 100 tendrían sanción severa.
Además hoy día 02 de Setiembre en el calendario del Perú.
Agencia de Noticias Andina
Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.