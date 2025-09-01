GRABADO el 01-09-2025

Juegos de azar y apuestas deportivas: ¿Qué dice la autógrafa que modifica la actual Ley?

ENVIVO: Conoce lo que dice la autógrafa que modifica la Ley de juegos de azar y apuestas deportivas, y cómo podría ayudar a mejorar los ingresos de miles y miles de bodegueros en el país. Nos acompaña el Dr. Carlos Mesía, expresidente del Tribunal Constitucional.

- Corresponsales



Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe

Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video

Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline



Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/

Twitter https://twitter.com/agenciaandina

Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

Desde Agencia de Noticias Andina

Andina en Regiones: reportan más de 1500 casos de tos ferina en Loreto.

CEAR: ¿cómo ayuda el centro de arbitraje en la eficaz resolución de conflictos?.

Elecciones 2026: alianzas políticas deben ir ahora a elecciones internas.

Perú usa inteligencia artificial y satélites para frenar la tala ilegal en la Amazonía.

Cusco: Aeropuerto entrará en mantenimiento e incendios forestales se activan cerca a Machu Picchu.

Cusco: Aeropuerto entrará en mantenimiento e incendios forestales se activan cerca a Machu Picchu.

Cáncer infantil : ¿Cuáles son los más frecuentes en el Perú?.

Las 5 del día: el viernes 5 publicarán bases para postular a modalidades de Beca 18.

Elecciones 2026: Las alianzas electorales, sus obligaciones y cumplimientos.

Todo lo que debes saber sobre el nuevo DNIe 3.0.

Normas Legales: abrirán cuentas de alimentos de forma automática en el Banco de la Nación.

Juegos de azar y apuestas deportivas: ¿Qué dice la autógrafa que modifica la actual Ley?.

Nuevo DNI 3.0 : todo sobre el nuevo documento que le dice adios al DNI azul y amarillo.

Editora Peru y Universidad Bausate y Meza firman alianza por la educacion y la informacion.

Más de 56 mil llamadas falsas a la Línea 100 tendrían sanción severa.

Además hoy día 02 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Agencia de Noticias Andina

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.