GRABADO el 12-09-2025

Tren LimaChosica no será realidad en los próximos dos años, confirma el MTC

Las mesas técnicas convocadas para evaluar la viabilidad del proyecto Tren LimaChosica llegaron a su fin sin resultados alentadores. En la última jornada, realizada sin la presencia de la Municipalidad de Lima, se concluyó que la ejecución de esta ansiada obra no será posible al menos en los próximos dos años.



El ministro de Transportes, César Sandoval, explicó que aún falta elaborar el expediente técnico que determine el costo real de la infraestructura. Este proceso, según dijo, demandará más de dos años a la concesionaria Ferrovías Central Andina.



Sandoval también cuestionó a la Municipalidad de Lima por entregar información incompleta sobre el estado de los vagones y locomotoras donados por Calltrain, presentando solo seis páginas de un informe de 240.



DENUNCIA CONTRA ALCALDE DE LIMA



Además, reveló que denunció ante la Fiscalía al alcalde de Lima y a dos congresistas, alegando presiones indebidas para que su despacho firme una adenda con la concesionaria. Un funcionario público no puede exigir a un ministro de Estado que favorezca a un privado. Eso es tráfico de influencias, señaló.

Desde 24 Horas

2025 EN 24 HORAS EDICIÓN CENTRAL EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO VIERNES 12 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Alcalde de Pataz califica de fracaso estado de emergencia y toque de queda.

Karla Ramírez sobre Zanabria: El número uno de la PNP está siendo separado por delitos graves.

Jóvenes serán clave en elecciones 2026: candidatos intensifican campaña en redes para captar su voto.

Mundial de desayunos: Pan con chicharrón y arepas se disputan la final en el penal de Chorrillos.

Tren LimaChosica no será realidad en los próximos dos años, confirma el MTC.

Terror en VES: asesinan a balazos a chofer de combi en presunto caso de extorsión.

Mincul insiste en que excavaciones en Centro Histórico ponen en riesgo seguridad de Boluarte.

Barrios Altos: capturan a dos mujeres por el delito de microcomercialización de drogas.

Miraflores: conmemoran 33 años de la captura del cabecilla terrorista Abimael Guzmán.

Juan Santiváñez: nuevos audios revelarían presunta relación entre ministro y dos magistrados del TC.

Boluarte minimiza marcha contra reforma de pensiones: "Ya aprendieron a no salir a las calles".

Poder Judicial suspende a comandante general PNP Víctor Zanabria por caso policías albañiles.

Caen Los Maleantes del Cono: tenían en su poder arma usada en crimen de diplomático de Indonesia.

Tragedia en Vía Evitamiento: joven de 18 años lucha por salvar su pierna tras fatal accidente.

Además hoy día 13 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.