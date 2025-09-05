GRABADO el 05-09-2025

¡CARLOS ZAMBRANO ESTALLÓ TRAS SER SUPLENTE EN EL PERÚ VS URUGUAY! Líbero

La selecciónperuana sufrió una dura caída por 3-0 frente a Uruguay en la fecha 17 de las EliminatoriasSudamericanas 2026, resultado que confirmó su eliminación del torneo. Más allá de la derrota, uno de los temas que más llamó la atención fue la suplencia de CarlosZambrano. Tras el encuentro, el defensor no dudó en pronunciarse con un mensaje contundente sobre la decisión de quedar fuera del once titular.



