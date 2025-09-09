GRABADO el 09-09-2025

"PERÚ ES UNA LÁGRIMA": Hinchas furiosos tras el Perú 0-1 Paraguay por las Eliminatorias 2026 Líbero

Perú se despidió sin pena ni gloria de las Eliminatorias, cayendo 1-0 ante Paraguay en el Estadio Nacional. La Bicolor cierra un ciclo para el olvido y fuera del Mundial2026. Así reaccionaron sus hinchas al final del partido.



