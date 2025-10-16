GRABADO el 16-10-2025

¡BYE, BYE!

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli terminaron sus grabaciones en nuestro país y regresaron a Buenos Aires. Por otro lado, doña Marthita Valcárcel respondió ante la polémica publicación del conductor.



AméricaEspectáculos, Rebeca Escribens, RebecaEscribens, Valeria Piazza, ValeriaPiazza, Jazmín Pinedo, JazminPinedo



Capítulos:

00:00 Milett y Marcelo volaron de regreso a Buenos Aires

01:10 Marthita Valcárcel respondió sobre la publicación del conductor



Además hoy día 17 de Octubre en el calendario del Perú.

