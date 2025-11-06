GRABADO el 06-11-2025

"Estamos contentos y honrados": ALICORP gana premio 'EMPRESAS QUE TRANSFORMAN' NOTICIASRPP

En el segundo día de conferencias en CADE Ejecutivos 2025, Alicorp recibió el premio 'Empresas que transforman'. Tras el reconocimiento, Malena Morales, gerente de Asuntos Corporativos de Alicorp, resaltó la importancia de galardón.



Además hoy día 06 de Noviembre en el calendario del Perú.

