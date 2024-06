Luego de que el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena archivara las investigaciones contra Martín Vizcarra en el caso de las pruebas rápidas del Covid-19, la excongresista Yeni Vilcatoma calificó este accionar del titular del Ministerio Público como un blindaje.



De acuerdo a lo revelado por Jaime Villanueva de como ha sido blindado en su tiempo a los fiscales de la Nación () Hoy el fiscal Villena está cumpliendo el rol de blindar a Martín Vizcarra, esto revela que el Ministerio Público está de rodillas ante una persona que ha cometido delitos, declaró en 2024 en 24 Horas.



DELITOS DE VIZCARRA CORNEJO



De acuerdo a Vilcatoma, el expresidente tenía dos investigaciones en su contra, pero el titular de la Fiscalía no encontró pruebas que involucran al exmandatario en los casos.



Son dos delitos que se le están imputando. Uno es el de colusión simple y el de negociación incompatible, según el fiscal Villena no hay ningún elemento que pueda probar estos delitos, lo cual es falso, manifestó.



Finalmente, Yeni Vilcatoma hizo un llamado al Congreso para que se presente una denuncia constitucional contra Juan Carlos Villena y no continue más tiempo al frente del Ministerio Público.

