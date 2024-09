#IllariywanYachariy Resumen de noticias del sábado 31 de agosto al viernes 6 de septiembre del 2024 en quechua y español con el avatar IA de San Marcos, Illariy



Sábado 31: Inversión privada crecerá en 2.5% este año / Kay watapi privadapa churasqanmi 2.5 % miranqa



https://andina.pe/ingles/noticia-mef-proyecta-inversion-privada-creceria-25-este-ano-y-3-el-2025-998359.aspx#:~:text=La%20inversi%C3%B3n%20privada%20crecer%C3%ADa%202,hidrocarburos%20y%20diversificaci%C3%B3n%20de%20inversiones.





Domingo 1: Inauguran Escuela Bicentenario IE 6082 en los Próceres/ Prócerespim IE 6082 Escuela Bicentenariota qispirachinku



https://andina.pe/agencia/galeria-presidenta-dina-boluarte-participa-la-inauguracion-de-decima-escuela-bicentenario-ie-6082-los-proceres-santiago-surco-23220.aspx





Lunes 2: Presupuesto 2025: cifra récord de 3,369 millones para el agro / 2025 watapaq prosupuesto: 3,369 hunu qullqi mana haypasqa tarpuypaq kanqa



https://andina.pe/agencia/noticia-gobierno-asigno-al-sector-agrario-presupuesto-record-mas-s-3300-millones-999038.aspx





Martes 3: Chavimochic y Majes Siguas generarán US$ 9,200 millones / Chavimochicwan Majes Siguasmi $ 9,200 hunuta paqarichinqa



https://andina.pe/agencia/noticia-proyectos-irrigacion-generarian-9200-millones-para-desarrollo-agricola-999103.aspx





Miércoles 4: Peruanas premiada en los Women in Tech Awards 2024 / 2024 wata Women in Tech Awardspim peruanakuna riqsikuyta chaskinku



https://andina.pe/agencia/noticia-peruanas-destacan-tecnologia-fueron-premiadas-women-in-tech-awards-2024-999226.aspx





Jueves 5: Perú: 27 años con inflación de apenas un dígito / Perú: 27 wataña mana chanin huqarikuyniyuq



https://andina.pe/agencia/noticia-bcr-peru-acumulo-27-anos-seguidos-inflacion-un-digito-974574.aspx





Viernes 6: Perú líder en producción y exportación de quinua / Perú suyu kinuwa ruruchiyninpiwan hawa suyuman rantikuyninwan ñawpapi karqun



https://andina.pe/agencia/noticia-agroexportaciones-motor-del-crecimiento-economico-se-consolida-943453.aspx



