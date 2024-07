Los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos denunciaron ser víctimas de constantes asaltos en las inmediaciones del jirón Grau, en el Cercado de Lima. Según cuentan, delincuentes en moto y a pie los interceptan para robarles sus celulares y hasta sus implementos médicos.



Estos jóvenes aseguran que, al salir de clases, todos los días tienen que caminar varias cuadras para abordar el transporte público. Esto es aprovechado por los criminales, quienes los amenazan con disparar para que entreguen sus objetos de valor. Lo peor de todo es que la Policía y el Serenazgo brillan por su ausencia.



A mí me apuntaron en el estómago. En ese momento, tuve que sacar mi celular y entregárselo porque prefiero vivir, asegura una estudiante, quien hizo un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad en esta zona, sobre todo durante las noches, para evitar que sus compañeros sigan siendo víctimas de la delincuencia.



EXIGEN MAYOR SEGURIDAD



Otro alumno señala que dos hampones lo interceptaron cuando cruzaba por el puente Cangallo. Uno de ellos fingió sacar su arma de fuego de la cintura y él no tuvo otra alternativa que entregarle su moderna Tablet, dispositivo que era utilizado para realizar sus tareas y que, además, no había terminado de cancelar.

